«Оперативные и временами жесткие меры»: Кремль выразил позицию по закрытию границ регионов из-за пандемии
В некоторых российских регионах сложилась тяжелая ситуация с распространением коронавируса, и она требует жестких и быстрых мер. Тем не менее в Кремле не поддерживают закрытие границ между регионами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.
«В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации, действительно, нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры», — заявил он.
При этом выразить однозначную поддержку радикальным мерам по борьбе с коронавирусом в регионах в Кремле не готовы.
«В то же время такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это те меры, которые, наверное, поддерживали бы», — отметил Песков.
Пресс-секретарь президента также напомнил, что региональные власти наделены рядом полномочий. В связи с этим им следует принимать «самостоятельные решения» в зависимости от того, какая ситуация складывается в конкретном субъекте, передаёт «ТАСС».
Ранее стало известно, что в России могут появиться не только отечественные вакцины от коронавируса, но и иностранные. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.