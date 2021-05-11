Омский глава Минздрава выбрался из леса за счет «секретных» способностей

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Потерявшемуся под Омском министру здравоохранения региона Александру Мураховскому помогли выбраться из леса, в том числе и навыки спортивного ориентирования.

Как сообщил руководитель поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» Виталий Ергер, как врач, он имеет определенный склад ума. «Как человек, имеющий определенный опыт в спортивном ориентировании, он все сделал правильно», - сказал Ергер, передает телеканал «360».

Напомним, Мураховский пропал 7 мая, уехав на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Его нашли 10 мая. Он вышел к людям в районе села Баслы.

В августе 2020 года Александр Мураховский возглавлял Омскую больницу №1, где спасали оппозиционера Алексея Навального после того, как ему стало плохо в самолете на рейсе «Томск-Москва».