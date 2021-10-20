Около половины граждан России не представляют себе жизнь в стране без нарушения законов
Около половины граждан России убеждены, что жить на сегодняшний день в стране, не нарушая законы, невозможно. Так считают 47% опрошенных.
49% россиян придерживаются противоположной точки зрения в данном вопросе, еще 4% не смогли ответить.
Кроме того, стало известно, что только 36% граждан РФ чувствуют себя под защитой закона, при этом доля тех, кто считает кардинально иначе достигла 58% и эта цифра растет в течение последних пяти лет. О незащищенности чаще всего заявляют россияне в возрасте от 18 до 39 лет.
На вопрос «почему вы не чувствуете себя под защитой закона?», респонденты назвали вольную трактовку законов теми, кто находится у власти (49%), причину «законы писаны не для всех» (42%) и коррупцию, мешающую честно рассматривать дело в суде (39%), передает «Левада-Центр» (внесен в реестр НКО-иноагентов).
Ранее стало известно о том, что в текущем году в России арестовали в полтора раза больше протестующих, чем за последние 10 лет.