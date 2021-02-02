Около Мосгорсуда полицейские задержали молодого человека с пистолетом

Общество

В Москве, в районе Мосгорсуда был задержан молодой человек с травматическим пистолетом и веревкой.

Молодой человек вышел из вестибюля станции метро «Преображенская площадь». При досмотре у него было обнаружено оружие и веревка, сообщает РЕН.ТВ.

Около ближайшей к Мосгорсуду станции метро «Преображенская площадь» приняты повышенные меры безопасности. Из-за призывов провести несанкционированную акцию проходы к самому суду перекрыли бойцы ОМОН. Рядом выставлено несколько машин полиции. Пропускают только судей и сотрудников, а также аккредитованных журналистов.