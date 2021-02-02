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Мосгорсуд «усилился» перед рассмотрением дела Навального

Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 09:45
1 мин
Дмитрий Байков
2 февраля, 2021 09:45
1 мин
1
РП

Сегодня Мосгорсуд рассмотрит представление ФСИН о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу о мошенничестве.

Около ближайшей к Мосгорсуду станции метро «Преображенская площадь» приняты повышенные меры безопасности. Из-за призывов провести несанкционированную акцию проходы к самому суду перекрыли бойцы ОМОН. Рядом выставлено несколько машин полиции. Пропускают только судей и сотрудников, а также аккредитованных журналистов.

Начало слушаний назначено на 11:00. Навального доставят в суд из СИЗО, пишет «РИА Новости».

Алексею Навальному грозит реальный срок.

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