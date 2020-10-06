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«Повязки по 10–15 дней». Названа опасность использования медицинских масок

Денис Постольский
6 октября, 2020 02:31
2 мин
маска
Фото: pixabay.com

Неправильное использование медицинских масок может сделать их опасными.

Как сообщила врач-терапевт Лариса Алексеева, если кто-то чихнет на уровне лица, то обязательно попадет на внешнюю сторону маски, которая сразу становится очень опасной. «У нас ведь есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше», — отметила она.

По словам врача, когда таким людям становится неудобно, они «всей ладонью хватают маску, сворачивают и убирают в карман», а затем трогают лицо, а маску несут домой, что очень опасно.

Как отметила Алексеева, чтобы защитная маска не стала источником повышенной опасности, ее нужно носить не дольше двух часов, после чего аккуратно снимать, не дотрагиваясь до внешней части, а утилизировать, только поместив в пакет, который необходимо герметично закрыть, пишут «Известия».

Как сообщалось, в Роспотребнадзоре советуют не использовать защитные многоразовые маски, сшитые из непроверенных материалов и неизвестного происхождения.

При покупке маски следует ознакомиться со свидетельством и сертификатом о ее пригодности для использования в медицинских целях.

темы
эпидемия
коронавирус
маски
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