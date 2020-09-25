Многоразовые защитные маски не безопасны. Советы Роспотребнадзора

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В Роспотребнадзоре советуют не использовать защитные многоразовые маски, сшитые из непроверенных материалов и неизвестного происхождения.

При покупке маски следует ознакомиться со свидетельством и сертификатом о ее пригодности для использования в медицинских целях. По словам эксперта, врачи, пренебрегающие медицинскими масками, при общении с пациентами заражаются в 1,8 раза чаще тех, кто их носит.

Как отмечают специалисты, сердечно-сосудистые и неврологические заболевания являются дополнительными показаниями к использованию медицинских масок, сообщает агентство «Москва».

Несмотря на ослабление ограничительных мер, которые были введены из-за коронавируса, россиянам рекомендовали не отказываться от ношения медицинских масок в общественных местах.

Ранее представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович отметила, что организация рекомендует носить защитные маски во всех людных местах, в которых невозможно соблюдать безопасную дистанцию.