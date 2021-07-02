Новости – Люди
Люди
Очередной регион ввел обязательную вакцинацию от COVID-19
2 июля, 2021 06:02
1 мин
1 мин
pixabay.com
Обязательная вакцинация от COVID-19 введена в Ростовской области.
Речь идет об отдельных категориях граждан, работающих в таких сферах, как общепит, торговля, бытовые услуги, ЖКХ, здравоохранение и других.
Также пройти вакцинацию обязали госслужащих и студентов старше 18 лет в образовательных организациях.
Все они должны до 29 июля получить первый компонент вакцины, а до 26 августа - второй. При этом должно быть привито как минимум 60% от общей численности работников, сотрудников и обучающихся, передает РИА «Новости».
Тем временем, российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию против COVID-19 среди чиновников.
Однако поручение предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации.
Ранее по теме: Чиновников ждет участь нежелающих прививаться россиян
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку