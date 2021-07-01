Чиновников ждет участь нежелающих прививаться россиян
Глава кабмина России Михаил Мишустин поручил организовать вакцинацию против COVID-19 среди чиновников.
Однако поручение предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации, в том числе на рабочих местах. О сроках проведения иммунизации против COVID-19 и желательных цифрах привившихся в документе не обозначено.
Отмечается, что уже разосланы приглашения на вакцинацию руководителям федеральных органов исполнительной власти, но никакого давления на сотрудников не оказывается.
Таким образом, речь идет не о том, чтобы принудительно провести вакцинацию, а о том, что необходимо организовать условия для ее проведения, сообщает РБК.
Как сообщалось, МВД России намеревается в августе поставить второй компонент вакцины от коронавируса не менее 60% сотрудникам ведомства, которые не болели COVID-19 и не имеют антител. Особый упор будет сделан на максимальный охват вакцинацией постоянного состава.