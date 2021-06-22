В МВД раскрыли планы по коронавирусным прививкам полицейских
МВД России намеревается к июлю текущего года поставить первый компонент препарата от коронавируса не менее 60% сотрудникам ведомства, в августе — вторым компонентом не менее 60% сотрудникам, которые не болели COVID-19 и не имеют антител.
Особый упор будет сделан на максимальный охват вакцинацией постоянного состава, а также курсантов образовательных организаций системы МВД России. Также в министерстве усилили контроль за выполнением полицейскими мер профилактики в общественных местах и при контактах с людьми. Речь идет об использовании средств индивидуальной защиты и кожных антисептиков, а также о соблюдении социальной дистанции, сообщает РБК.
Ранее кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова оценила необходимость вакцинации среди подростков.