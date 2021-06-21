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Наука и медицина
Вакцинация подростков от коронавируса: необходима ли?
21 июня, 2021 17:32
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pixabay
Кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России, главный редактор журнала «Современное здоровье» Ирина Добрецова оценила необходимость вакцинации среди подростков.
По ее словам, наблюдаются тяжелые формы протекания COVID-19 у детей. Дело в том, что, как и у взрослых, у детей есть проблемы ожирения, присутствуют хронические и аутоиммунные заболевания, а также нарушения в сердечно-сосудистой системе.
«Это большой пул детей, поэтому для них необходимо проводить, конечно, вакцинацию. На мой взгляд, это достаточно оправданно», – сказала медик в эфире радио Sputnik.
Добрецова добавила, что исследования вакцины «Спутник V» на подростках в возрасте 12-17 лет были давно запланированы после исследований на взрослых и беременных женщинах.
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