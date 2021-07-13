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Очередной фронт экстремальной жары наступает на Москву
13 июля, 2021 02:22
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Ivan Makeev/Komsomolskaya Pravda
13 и 14 июля в Москве наступит последний фронт экстремальной жары.
Как заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, погода поменяется 17 июля - прогнозируются кратковременные дожди, местами с грозой. В четверг и пятницу местами тоже возможны локальные кратковременные осадки.
13 и 14 июля в Москве будут 32-34 градуса. В субботу температура понизится до 28-30 градусов, сообщает РБК.
Сообщалось, что температура будет выше на 8–10°C выше нормы. Примерно такая же погода ожидается в Центральном и Южном федеральном округах.
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