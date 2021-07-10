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Африканский зной в Москве. Аномальная жара сохранится до конца следующей недели
10 июля, 2021 09:35
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Ivan Makeev/Global Look Press
В Москве синоптики снова объявили желтый уровень погодной опасности из-за аномально высокой температуры воздуха.
«Желтый - погода потенциально опасна, период предупреждения», - говорится в сообщении Гидрометцентра.
В российской столице по прогнозу синоптиков в эти выходные воздух прогреется до 30–32°C, по области ожидается до 28–33°C.
Жара в столичном регионе, по прогнозам экспертов, сохранится до конца следующей недели. При этом температура будет выше на 8–10°C выше нормы. Примерно такая же погода ожидается в Центральном и Южном федеральном округах, пишет пишет РИА «Новости».
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