Новая пенсионная реформа – не более чем отъем денег

Нам предлагают поверить в то, что за тридцать лет законы не изменятся. Предлагают те же самые люди, которые меняют их постоянно.

29 октября на пресс-конференции в РИА Новости государственные шулера объявили о начале новой увлекательной игры с населением. Называется она «гарантированный пенсионный план» (ГПП), и самое смешное слово тут – «гарантированный».

Интересно, что собственных лиц при этом ни авторы, ни идеологи новой пенсионной системы не показали – отправили отдуваться первых заместителей. От Министерства финансов конференцию отработал Алексей Моисеев, от Центробанка – Сергей Швецов. Антон Силуанов же с Эльвирой Набиуллиной, надо думать, смотрели трансляцию, попивая чаек и размышляя о судьбах родины.

Из того, что огласили господа Моисеев и Швецов, нельзя четко представить себе всю систему. Пока что нам дали только набор тезисов, и до публикации первой версии соответствующего законопроекта вряд ли будет что-то большее – а значит, СМИ наполнятся спекуляциями от разнообразных экспертов

Давайте разберемся с теми фактами, которые мы услышали.

Элементы пенсионного плана

Во-первых, деньгами теперь будет распоряжаться АСВ (Агентство по страхованию вкладов). До сих пор это делал ВЭБ. На конференции объявили, что в АСВ работают прекрасные профессионалы, которые, несомненно, сумеют приумножить наши пенсионные накопления.

Во-вторых, участие в системе совершенно добровольное. Не указано, правда, что ждет «молчунов», но судя по всему, их включат в ГПП по умолчанию.

В-третьих, выйти из ГПП и забрать свои деньги можно будет только на протяжении полугода после первого взноса. Потом – извините.

В-четвертых, базовая ставка составит 6%, но можно платить и больше, и меньше, причем ставка до 6% не будет облагаться налогом на доход (как и сейчас пенсионные взносы), а со ставки больше можно будет сделать социальный налоговый вычет.

В-пятых, мы сможем неограниченное число раз приостанавливать участие в системе, но в совокупности не более чем на пять лет. Что будет, если не заплатим на 61-й месяц, не уточняется. Возможно, как и в случае с опоздавшими отключиться, просто спишут все деньги.

В-шестых, нам обещают засаду при наследовании денег на счету: их можно будет получить либо с уплатой НДФЛ, либо перевести на собственный пенсионный счет, но тогда сгорит вся накопленная прибыль.

В-седьмых, начать получать пенсию можно будет через 30 лет после первого взноса или позже.

Система как система, видели мы и хуже. В отличие от текущей, она сразу адаптирована под самозанятых: зарегистрировался, родной, под 4% – будь добр, заплати еще пенсионных 6%

Ничего плохого в этом нет – обычные наемные работники платят в бюджет и фонды треть дохода, несправедливость надо устранять (скоро, кстати, для самозанятых ограничат список профессий). Вновь можно будет наблюдать за состоянием своего счета, а то «письма счастья» от ПФР рассылать давно перестали. Система должна поспособствовать легализации рынка труда – связь отчислений и размера пенсии будет очевидной.

Нет веры шулерам

Но есть один очень важный нюанс, который убивает идею ГПП на корню. И это даже не неизбежные внутренние недостатки плана.

Вспомним, что накопительная система, узаконенная в конце 2001 года (Греф, Кудрин, Зурабов) и введенная в 2002-м, в видоизмененном виде действует и сейчас, но при этом она за все годы так и не вступила в полную силу. Просто потому, что рассчитана была на людей 1967 года и моложе. А первые пенсии по возрасту этим людям должны были быть начислены лишь в 2022 году; теперь, с реформой, будет еще позже.

То есть на момент оглашения прошлой пенсионной реформы горизонт ее планирования равнялся двадцати годам.

Власти сделали выводы, и теперь горизонт составляет и вовсе тридцать лет. Мы всерьез верим, что за это время умные головушки из Минфина не придумают очередную реформу? До 2051 года «бешеный принтер» не изменит законы еще несколько раз? И все это время на наши деньги будут исправно начисляться дивиденды от инвестиций АСВ?

Полноте, господа. Вы столько врали нам, врете и сейчас. Деньги с населения вы соберете, но предлог потом не отдать их обратно обязательно найдете.

По этой причине Госдума должна отклонить законопроект Минфина и настоять на возобновлении накопительной системы без всяких «заморозок». А заодно через депутатские запросы инициировать расследование обстоятельств разработки ГПП на предмет нецелевого расходования государственных средств.