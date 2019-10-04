Самозанятых граждан хотят ограничить

Самозанятых граждан хотят ограничить

rosbalt.ru

Министерство финансов предлагает ограничить перечень профессий, которыми могут заниматься самозанятые граждане. В противном случае это приведет к массовому уходу от налогов, опасаются в Минфине.


Среди профессий, которые могли бы войти в такой перечень, первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов назвал водителей и репетиторов. По его словам есть целый ряд предприятий, которые нанимает работников уже не как своих сотрудников, а как самозанятых и такие случаи уже известны.


Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых начался 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, пишет «РИА Новости».


В России плательщиками налога на профессиональный доход зарегистрировались более 114 тысяч человек.
По последним данным, количество сформированных чеков превысило 10 миллионов, а суммарный доход самозанятых россиян составил более 8,9 миллиардов рублей.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минфин
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