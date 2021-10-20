Новости – Люди
Люди
Обвиняемый в хищении нескольких десятков миллионов бюджетных средств ректор вуза госпитализирован
20 октября, 2021 11:38
1 мин
1 мин
YouTube
Находящегося под домашним арестом ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей, госпитализировали. Адвокат руководителя вуза Сергей Севрук пояснил журналистам, что его подзащитный мучается от проблем с сердцем, у него гипертоническая болезнь.
Севрук отметил, что медики увезли Зуева в гражданскую больницу, но в какую именно, уточнять не стал. Он добавив, что ранее ректору уже вызывали «скорую», передает информагентство РИА Новости.
Напомним, Зуева подозревают в хищении бюджетных средства у фонда, который возглавляла экс-замминистра просвещения РФ Марина Ракова.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости