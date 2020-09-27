Обвал моста в Подмосковье вовлек в процесс иностранных дипломатов

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В посольстве Киргизии в Москве подтвердили тот факт, что все, кто пострадал в ходе обрушения моста в Ступино – являются гражданами республики.

На данный момент неизвестно, было ли трудоустройство выходцев из среднеазиатской страны официальным. Тем не менее, первый секретарь посольства Алмаш Алтымышева, уже заявила о том, что предприятие на котором произошел инцидент обещает всем пострадавшим материальную помощь.



«У нас 51 гражданин пострадал, четыре из них в тяжёлом состоянии. Сейчас выехали на место несколько консулов, также представители МВД Киргизии и госмиграции» - заявила Алтымышева.

Также представитель дипмиссии добавила, что в ходе переговоров со страховыми компаниями, изучается возможность покрытия лечения страховкой, передает telegram-канал «Подъем».



Напомним, об обвале моста в подмосковном Ступино стало известно утром 27 сентября.