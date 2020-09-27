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Обрушение моста в Подмосковье подняло в воздух медицинский вертолет

Кирилл Савушкин
27 сентября, 2020 11:33
1 мин
Photo
Flickr

Утром воскресения в Ступинском районе Подмосковья, на территории промзоны обрушился надземный пешеходный переход. Инцидент произошел в деревне Сидорова, на территории, подконтрольной предприятию FM Logistic.

Первоначально заявлялось о шести пострадавших, однако, по последним данным, травмы различной степени тяжести получили около 13 человек.

Как сообщили в МЧС, погибших нет. Эвакуация пострадавших была произведена с использованием медицинского вертолета «Ансат».

Как передает РИА «Новости», все пострадавшие являются сотрудниками предприятия. Причины ЧП в данный момент устанавливаются.

темы
Подмосковье
предприятия
обрушение
1 мин