Обрушение моста в Подмосковье подняло в воздух медицинский вертолет

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Утром воскресения в Ступинском районе Подмосковья, на территории промзоны обрушился надземный пешеходный переход. Инцидент произошел в деревне Сидорова, на территории, подконтрольной предприятию FM Logistic.

Первоначально заявлялось о шести пострадавших, однако, по последним данным, травмы различной степени тяжести получили около 13 человек.

Как сообщили в МЧС, погибших нет. Эвакуация пострадавших была произведена с использованием медицинского вертолета «Ансат».

Как передает РИА «Новости», все пострадавшие являются сотрудниками предприятия. Причины ЧП в данный момент устанавливаются.