Обстановка накаляется: детей перестанут выпускать из регионов
С 12 июля в Воронежской области вводится запрет на выезд организованных групп детей.
Указ об этом подписал глава региона Александр Гусев. Ранее о недопустимости выезда организованных групп детей заявили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Мера касается, в том числе детские спортивные команды. Также власти запретили предприятиям общественного питания области размещать выносные столы в помещениях торговых центров, гипермаркетов и супермаркетов.
Управляющие компании теперь должны ежедневно дезинфицировать места общего пользования многоквартирных домов, сообщает РБК.
Тем временем, в Санкт-Петербурге могут появиться бизнес-площадки или рестораны с доступом только для привитых от COVID-19.
В настоящее время ведется наблюдение за опытом Москвы.