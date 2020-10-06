Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Обнаружено более двух десятков «сверхобитаемых» планет

Дмитрий Байков
6 октября, 2020 08:40
1 мин
1
фото: Pixabay

Ученые из Вашингтонского университета обнаружили более двух десятков планет, условия для жизни на которых могут оказаться более комфортными, чем на Земле. Исследователи назвали их «сверхобитаемыми».

Американские исследователи обнаружили за пределами Солнечной системы 24 планеты. Некоторые из них больше Земли, а климат на них немного теплее с более высокой влажностью. Они также вращаются вокруг относительно стабильных звезд.

Наблюдать за этими планетами довольно сложно из-за расстояния. Все они находятся на расстоянии более 100 световых лет от Земли. При этом ученые возлагают большую надежду на новые сверхмощные телескопы, которые появятся в ближайшее время, пишет «Naked Science».

Тем временем российский экипаж пытается устранить утечку воздуха в модуле «Звезда» на Международной космической станции с помощью скотча. Однако давление в протекающем отсеке продолжает снижаться.

темы
общество
космос
ученые
планеты
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!