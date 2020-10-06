Обнаружено более двух десятков «сверхобитаемых» планет

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Ученые из Вашингтонского университета обнаружили более двух десятков планет, условия для жизни на которых могут оказаться более комфортными, чем на Земле. Исследователи назвали их «сверхобитаемыми».

Американские исследователи обнаружили за пределами Солнечной системы 24 планеты. Некоторые из них больше Земли, а климат на них немного теплее с более высокой влажностью. Они также вращаются вокруг относительно стабильных звезд.

Наблюдать за этими планетами довольно сложно из-за расстояния. Все они находятся на расстоянии более 100 световых лет от Земли. При этом ученые возлагают большую надежду на новые сверхмощные телескопы, которые появятся в ближайшее время, пишет «Naked Science».

Тем временем российский экипаж пытается устранить утечку воздуха в модуле «Звезда» на Международной космической станции с помощью скотча. Однако давление в протекающем отсеке продолжает снижаться.