Обнаруженный штамм COVID-19 оказался устойчив к антителам

Общество

Группа южноафриканских ученых опубликовала исследование, согласно которому найденный в ЮАР штамм коронавируса оказался устойчив к антителам. Работа представлена в электронной библиотеке научных работ bioRxiv.

Согласно публикации ученых, мутация получила обозначение 501Y.V2, и она «ускользает» от антител, которые были введены в организм в виде плазмы от переболевших коронавирусом людей.

Сейчас ученые пытаются выяснить смогут ли уже разработанные вакцины справиться со штаммом 501Y.V2.

«ТАСС» отмечает, что мутация 501Y.V2 из ЮАР зафиксирована уже как минимум в 20 странах. При этом, она на 50% заразнее предыдущих штаммов COVID-19.

Ранее стали известны сроки появления в гражданском обороте третьей российской вакцины от COVID-19.