Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Обнаруженный штамм COVID-19 оказался устойчив к антителам

Антон Мельников
21 января, 2021 21:59
1 мин
Антон Мельников
21 января, 2021 21:59
1 мин
Pixabay
Pixabay

Группа южноафриканских ученых опубликовала исследование, согласно которому найденный в ЮАР штамм коронавируса оказался устойчив к антителам. Работа представлена в электронной библиотеке научных работ bioRxiv.

Согласно публикации ученых, мутация получила обозначение 501Y.V2, и она «ускользает» от антител, которые были введены в организм в виде плазмы от переболевших коронавирусом людей.

Сейчас ученые пытаются выяснить смогут ли уже разработанные вакцины справиться со штаммом 501Y.V2.

«ТАСС» отмечает, что мутация 501Y.V2 из ЮАР зафиксирована уже как минимум в 20 странах. При этом, она на 50% заразнее предыдущих штаммов COVID-19.

Ранее стали известны сроки появления в гражданском обороте третьей российской вакцины от COVID-19.

Поделиться
ТЕГИ
коронавирус
инфекция
Антитела
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!