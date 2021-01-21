Стали известны сроки появления в гражданском обороте третьей российской вакцины от COVID-19

Общество

Глава центра им. Чумакова Айдар Ишмухаметов сообщил, что вакцина от коронавируса, которую разрабатывает их учреждение, может появиться в гражданском обороте в марте 2021 года.

В феврале центр ожидает, что получит разрешение на прохождение контроля. Если контроль будет пройден успешно, вакцина появится в середине марта.

«В середине февраля, если нам будет выписано разрешение, мы сможем предоставить наши образцы в так называемый выпускающий контроль, который займет месяц. В середине марта возникнет период, когда мы сможем в случае уже положительного решения выпускающего контроля, будет разрешен гражданский оборот», — сообщил глава центра.

Ишмухаметов отметил, что после первого укола препарат показывает эффективность в 70%. После второй инъекции вакциной – 90%.

В год планируется выпускать порядка 7-10 млн доз вакцины, передают «Известия».