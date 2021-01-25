Обнаружены тела погибших в Коми в прошлом году двух горняков

Общество

Спасатели обнаружили тела двух горняков, погибших при пожаре на нефтешахте НШПП «Яреганефть» в ноябре 2020 года.

Их останки подняли на поверхность. Следователи назначили необходимые судебные экспертизы.

Шахтеры погибли 1 ноября прошлого года из-за пожара в одном из уклонных блоков нефтешахты, в которой тогда находились 82 человека, 80 из них смогли эвакуироваться, сообщает «Интерфакс».

Тем временем, в Китае спасли 11 шахтеров, которые оказались под землей после взрыва. Горняки провели в заточении под завалами две недели.