Политика

В Китае спасли 11 шахтеров, которые оказались под землей после взрыва. Горняки провели в заточении под завалами две недели.

Взрыв на шахте произошел 10 января, из-за этого 22 горняка оказались под завалами на глубине в 600 метров. Примерно неделю никто из них не подавал признаков жизни, и только 17 января спасатели почувствовали натяжение одного из тросов.

Оказалось, что 12 рабочим удалось выжить. С ними спасатели поддерживали связь, на тросе они опускали им еду и медикаменты. Судьба 10 горняков, оказавшихся под завалами, на данный момент неизвестна, сообщает Эхо Москвы.