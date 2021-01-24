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Шахтеров спасло чудо: в Китае через две недели из шахты достали живых горняков

Сергей Михневич
24 января, 2021 13:39
1 мин
Сергей Михневич
24 января, 2021 13:39
1 мин
В Китае спасли горняков
Pixabay

В Китае спасли 11 шахтеров, которые оказались под землей после взрыва. Горняки провели в заточении под завалами две недели.

Взрыв на шахте произошел 10 января, из-за этого 22 горняка оказались под завалами на глубине в 600 метров. Примерно неделю никто из них не подавал признаков жизни, и только 17 января спасатели почувствовали натяжение одного из тросов.

Оказалось, что 12 рабочим удалось выжить. С ними спасатели поддерживали связь, на тросе они опускали им еду и медикаменты. Судьба 10 горняков, оказавшихся под завалами, на данный момент неизвестна, сообщает Эхо Москвы.

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