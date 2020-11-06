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Общество
Обнаружен уникальный вид ос-паразитов. Насекомое назвали Годзиллой
6 ноября, 2020 09:22
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фото: Pixabay
Японские ученые обнаружили новый вид ос-паразитов и назвали его в честь знаменитого монстра из фантастических фильмов Годзиллы.
Осы-Годзиллы способны передвигаться по воде, в поисках обитающих в воде хозяев. Насекомые паразитируют на водяных гусеницах. За жертвой они ныряют под воду, чтобы отложить яйцо в ее тело.
Отмечается, что большинство ос предпочитают держаться подальше от водоемов. Годзилла единственная, кто погружается в воду полностью, пишет «Naked Science».
Ранее американские ученые выяснили, что длительный период климатической нестабильности в Африке дал древним людям толчок к развитию, заставив изобрести новые стратегии поведения и более сложные инструменты.
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