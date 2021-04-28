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Люди
Обнародовано название причиняющей страдания жителям Украины вакцины
28 апреля, 2021 04:02
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Sepp Spiegl/Keystone Press Agency
Более тысячи жителей Украины пострадали после получения вакцины от коронавируса препаратом от AstraZeneca.
По данным государственного центра при министерстве здравоохранения страны, 1043 человека пожаловались на побочные эффекты. Еще один случай «побочки» зарегистрирован после введения вакцины CoronaVac, и один случай - после вакцинации препаратом Comirnaty, отмечает центр.
Как сообщалось, риск возникновения тромбоза от применения вакцин, созданных американскими компаниями Pfizer и Moderna, сопоставим с риском от применения британской вакцины AstraZeneca. При этом у тех, кто переболел коронавирусом без препаратов риск тромбообразования гораздо выше
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