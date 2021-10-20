«Облизывание губ»: физиономист назвал приемы «соблазнявшей» и не сбившей Путина с толку журналистки
Физиономист Олег Воеводин проанализировал поведение журналистки Хэдли Гэмбл, которая общалась с президентом России Владимиром Путиным на «Российской энергетической неделе». В прессе писали, что ее выбрали с целью сбить российского президента с толку.
Специалист подтвердил - журналистка попыталась сделать так, чтобы речь Путина потерялась.
На одном из видео он обратил внимание, как женщина будто вжимает в себя щеки, пытаясь сказать - смотри на меня.
«Облизывание губ, делала томный взгляд, немного из-под ресниц, веки опускала, хотела сбить. Владимир Владимирович не попался на эту удочку», — заметил эксперт. Он указал, что Путин оценил красоту, но не подал особого вида. Он имел четкий план, что сказать, заявил эксперт телеканалу «360».
Напомним, Хэдли Гэмбл - профессиональная журналистка. Однако в беседе с Путиным она повторилась с вопросом. На это Путин заметил, что Гэмбл - «красивая женщина», но словно не слышит его.
Журналистка три дня была в эйфории после беседы с Путиным и выкладывала фото с ним в соцсетях.