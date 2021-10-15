Переспросившую Путина «красивую женщину» третий день не отпускает эйфория от знакомства
Американская журналистка Хэдли Гэмбл третий день в эйфории от знакомства с президентом России Владимиром Путиным. Она выкладывает в соцсетях фото, где запечатлена с российским лидером.
Вчера Гэмбл разместила снимок, на котором держит газету «Коммерсантъ» с фото ее ног и Путина на главной странице. К снимку она сделала подпись «Мой лучший ракурс» и дополнила хэштегом #феминизм.
Сегодня Гэмбл опубликовала фото в Instagram, на котором идет впереди Путина в облегающем платье. К снимку содержится подпись «Power walk».
Ранее показали 10 фото Гэмбл, которую на Российской энергетической неделе подколол Путин. Она считается профессионалом своего дела, но во время беседы с президентом России повторила вопрос. При этом Путин отметил, что Гэмбл «красивая женщина», но словно его не слышит.