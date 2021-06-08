Облегченной версией российского препарата от коронавируса решено прививать студентов
Зарегистрированной 6 мая вакциной «Спутник Лайт» решено в основном прививать студентов. У молодых людей она «дает хорошую выработку иммунитета».
Об этом заявил замминистра здравоохранения Олег Гриднев во время заседания в Госдуме.
«Эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего, на студентов», - сказал он. Слова Гриднева приводит «Интерфакс».
Замминистра обратил внимание, что вакцина «Спутник Лайт» однокомпонентная - она по сути представляет собой однократное применение препарата «Спутник V». Облегченная версия вакцины способствует выработке антител у молодежи.
До этого говорилось, что вакцина «Спутник Лайт» будет применяться среди лиц от 18 до 60 лет.
Также стало известно, что через год после введения «Спутника V» может потребоваться ревакцинация другим препаратом.