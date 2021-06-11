Обидчику президента назначили удивительно мягкое наказание за удар по щеке
Суд во Франции вынес приговор обидчику президента Эммануэля Макрона, который ударил главу государства по лицу во время его общения с народом. Наказание оказалось удивительно мягким для такого рода правонарушений.
Суд города Валанс назначил напавшему на президента Дамьену Тарелю 4 месяца тюрьмы и еще два года условно. Два года он обязан работать или учиться, получать психологическую помощь, а также не совершать новых преступлений.
Тарель на суде заявил, что одобряет свой поступок, так как Макрон «олицетворяет в его глазах упадок страны», пишет «Московский комсомолец».
Напомним, мужчина ударил Макрона по лицу во время поездки в департамент Дром. Он взял президента за руку и, удерживая ее, дал пощечину.
Ранее в Беларуси «разыскали» хулиана, двадцать лет назад бросившего в президента республики Александра Лукашенко помидор.