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Обезвредившие пермского стрелка полицейские представлены к наградам
20 сентября, 2021 18:15
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Baza
Правоохранители, которые обезвредили стрелка в университете Перми, представлены к наградам. Соответствующее решение принял глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
О решении министра сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Пермские правоохранители Константин Калинин и Владимир Макаров «отличились» при задержании преступника, который был вооружен. Представление на госнаграду будет внесено президенту РФ Владимиру Путину.
Во словам представителя МВД, оба сотрудника проявили решительность и самообладание. Их действия позволили «предотвратить более тяжкие последствия и не допустить новых жертв», передаёт «ТАСС».
Ранее Константин Калинин сам рассказывал о том, как ему удалось задержать вооруженного Тимура Бекмансурова.
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