«Крикнул ему «Бросай!»»: полицейский рассказал об обезвреживании пермского стрелка
Человеком, который обезвредил пермского стрелка Тимура Бекмансурова, оказался младший лейтенант полиции Константин Калинин. Он рассказал подробности инцидента.
По словам Калинина, он находился недалеко от университета и оформлял ДТП. После поступления сигнала о стрельбе, он с коллегой отправился в вуз.
На месте напарник Калинина занялся эвакуацией, а сам полицейский вошел в здание. На первом этаже он увидел парня с оружием.
«Крикнул ему «Бросай!», после чего он направил оружие на меня и произвёл выстрел», - рассказал правоохранитель.
В ответ на стрельбу Калинин использовал свое огнестрельное оружие, преступник упал. Полицейский подбежал к нему и «зафиксировал движения», а также отбросил в сторону оружие, патроны и нож. После этого мужчина начал оказывать стрелку медпомощь, передаёт «Подъём».