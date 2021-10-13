«Ну разве так можно?»: Михаил Мишустин вежливо отчитал губернатора за строящуюся 14 лет больницу
Премьер-министр России Михаил Мишустин отчитал губернатора Орловской области Андрея Клычкова за строящуюся 14 лет больницу. Глава правительства сделал это максимально вежливо.
На видео, опубликованном Telegram-каналом Пул № 3, Мишустин говорит: «Это беда, просто безобразие... Закопали все деньги в буквальном смысле слова, и уголовные дела здесь, я знаю, это же беда, ну разве так можно?»
У Мишустина «сердце кровью обливается» от таких историй. Самое главное - «как после этого люди будут относиться к власти, в том числе к местной власти, когда видят это безобразие», посетовал премьер.
Он поручил завершить долгострой в кратчайшие сроки. Мишустин пообещал «лично помогать». Об этом пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что осмотр ульяновской детской больницы «грустно закончился» для Мишустина. До этого премьер посетил деревянную костромскую больницу 1760 года постройки и забрался на тщательно скрываемый от его глаз чердак.