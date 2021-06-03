Осмотр ульяновской детской больницы «грустно закончился» для Михаила Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил детскую городскую больницу в Ульяновске, и ему стало грустно. Он сделал вывод - дети плачут, видя старое приемное отделение с обшарпанными стенами.
Глава правительства сказал: «Конечно, грустно смотреть на приемное отделение. Стены старые, а врачи замечательные. Глаза у всех добрые».
Его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Медики попросили премьера, чтобы приемное отделение «было современным». Они указали, что здание «безусловно устаревшее».
На это Мишустин ответил: «Всё правильно, ребенок, когда заходит в эти грустные, обшарпанные стены, какое у него настроение – он плачет... Поэтому у нас к вам большая просьба, если сможете, посодействуйте в реконструкции. Главный врач уже знает, сколько там примерно».
Мишустин добавил, что оказался в больнице благодаря спорстмену и депутату Госдумы Владиславу Третьяку. По его словам, тот «за Ульяновск бьется».
Премьер пообещал дать поручение Минздраву и Минфину помочь с капитальной реконструкцией приемного отделения и заменой оборудования. «Мы обязательно вам поможем», - сказал премьер в заключение.
Ранее сообщалось, что Мишустин забрался на тщательно скрываемый от его глаз чердак костромской больницы.