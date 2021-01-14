Новости Общество
Общество
Новому ледниковому периоду быть: цепная реакция погрузит Землю в мертвецкий холод
14 января, 2021 11:12
1 мин
Pixabay.com
Тающие айсберги в Антарктике вызовут цепную реакцию, которая погрузит планету в новый ледниковый период. Об этом предупредили исследователи из Кардиффского университета.
Ученые установили, что таяние айсбергов приводит к перемещению пресной воды в Атлантический океан. Это вызывает изменения в циркуляции океана, что становится причиной похолодания климата.
Установлено, что связь таяния айсбергов и циркуляции океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за 1,6 миллиона лет, пишет РИА Новости.
Ранее ученые заявили, что «нормальная» погода не вернется в Россию, а аномальных явлений будет все больше.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин