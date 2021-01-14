Новому ледниковому периоду быть: цепная реакция погрузит Землю в мертвецкий холод

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Тающие айсберги в Антарктике вызовут цепную реакцию, которая погрузит планету в новый ледниковый период. Об этом предупредили исследователи из Кардиффского университета.

Ученые установили, что таяние айсбергов приводит к перемещению пресной воды в Атлантический океан. Это вызывает изменения в циркуляции океана, что становится причиной похолодания климата.

Установлено, что связь таяния айсбергов и циркуляции океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за 1,6 миллиона лет, пишет РИА Новости.

Ранее ученые заявили, что «нормальная» погода не вернется в Россию, а аномальных явлений будет все больше.