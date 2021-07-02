Новое направление! Самый популярный остров Таиланда открылся для туристов
Тайский остров Пхукет официально открылся для туристов.
Отдохнуть смогут вакцинированные иностранцы и граждане страны. Пхукет стал первой территорией в Таиланде, которая начала принимать гостей, минуя карантин. При этом прибывающим на остров необходимо оставаться там как минимум 14 дней, если они планируют отправиться в другие провинции страны.
Иностранные туристы и граждане Таиланда должны пройти три теста на наличие COVID-19, которые необходимо оплатить заранее. Результаты первого исследования надо ожидать в аккредитованном отеле.
Прибывающие на курорт должны за две недели до поездки быть привиты одобренной Всемирной организацией здравоохранения или местным регулятором вакциной. Речь не идет о российских препаратах, сообщает ТАСС.
Ранее стало известно, что правительство Таиланда с января 2022 года собирается ввести туристический сбор. Каждый отдыхающий должен будет отдать около 10 долларов.