Налог на отдых. Таиланд введет сбор для иностранных туристов

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Правительство Таиланда с января 2022 года собирается ввести туристический сбор. Каждый отдыхающий должен будет отдать около 10 долларов.

Необходимость такого фонда стала очевидна на фоне пандемии коронавируса, вырученные средства пойдут на создание фонда для помощи туристической отрасли в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщил министр туризма и спорта Таиланда Пипат Ратчакитпракан. Как считает политик, собранные средства помогут индустрии справляться с «неопределенностью в будущем».

Власти Таиланда идею ввести сбор с иностранных туристов обсуждали с 2016 года. В январе этого года была одобрена сумма пошлины. В это же время сообщалось, что деньги частично пойдут на страхование путешественников и на улучшение инфраструктуры и в местах, часто посещаемых туристами, пишет ТАСС.