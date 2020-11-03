Новое мошенничество: злоумышленники наживаются на компенсации за коммуналку

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В России появилась новая схема мошенничества.

Она подразумевает обман россиян, основанный на возможности получить компенсацию или субсидию за коммунальные платежи. «На электронную почту собственника приходит письмо с информацией о том, что гражданину полагается возмещение части коммунальных платежей. Зачастую это небольшие суммы – не более пяти тысяч рублей. Письма не содержат дополнительной информации: только текст с поздравлением и ссылка на сайт», — сообщил управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

По его словам, переходя по такой ссылке, можно увидеть сфабрикованный сайт с условиями, которые нужно соблюсти для получения компенсации. При этом злоумышленники просят перечислить определенную сумму для получения компенсации на счет получателя.

Как отметил Редин, после перечисления денег никакой компенсации граждане не дождутся, так как становятся жертвами мошенников, сообщает «Прайм».

Тем временем, Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает полностью компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги семьям, в которых доход на одного человека находится на уровне прожиточного минимума или ниже него. Соответствующее предложение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В Госдуме инициативу уже поддержали.