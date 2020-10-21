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Некоторые семьи в России смогут законно перестать платить за «коммуналку»

Марьям Ибрагимова
21 октября, 2020 13:31
2 мин
Фото: jilfond24.ru
Фото: jilfond24.ru

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предлагает полностью компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги семьям, в которых доход на одного человека находится на уровне прожиточного минимума или ниже него. Соответствующее предложение направлено премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В Госдуме инициативу уже поддержали.

По словам замруководителя исполкома ОНФ Арсения Беленького, в настоящее время россияне получают субсидию, если доля расходов на ЖКУ превышает предельно допустимый уровень, который варьируется в зависимости от региона. В 35 субъектах этот уровень составляет 22%, в 29 — вместе с 22% действуют более низкие показатели для некоторых категорий граждан (инвалидов, пенсионеров, многодетных семей), в 14 субъектах — от 16 до 21%, и в семи — 15% и ниже.

«Такое положение несправедливо: по Конституции государство гарантирует равенство прав граждан независимо от места жительства», – рассказал Беленький «Известиям».

По оценкам ОНФ, на выплату компенсаций ежегодно из бюджетов разных уровней придется выделять 142 миллиардов рублей в год.

Сегодня прожиточный минимум в России составляет 12,1 тысячи рублей. В стране около 6 миллионов семей, где доходы на этом уровне и ниже в пересчете на человека, отметил Арсений Беленький.

Ранее сообщалось, что властям российских регионов запретят по своей воле понижать прожиточный минимум.

темы
ОНФ
прожиточный минимум
малоимущие
ЖКУ
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