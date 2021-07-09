Новым тренером сборной России по футболу может стать специалист из-за рубежа
В официальной резиденции президента России прокомментировали возможность назначения на пост тренера национальной сборной по футболу специалиста из-за рубежа. По словам пресс-секретаря лидера РФ Дмитрия Пескова, данное событие вполне может произойти, определяющим фактором в этом вопросе является не «принадлежность» тренера к России, а его способности, позволяющие вывести команду на новый уровень.
«Главное, чтобы сборная у нас играла», – заявил Песков.
Он подчеркнул, что федеральным властям не стоит вмешиваться в спортивные споры, «это должны решать те люди, которые профессионально разбираются в футболе», – цитирует представителя Кремля ТАСС.
Накануне стало известно о расторжении Российским футбольным союзом контракта с тренером сборной РФ по футболу Станиславом Черчесовым. Позже он неубедительно прокомментировал свою отставку.