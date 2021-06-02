Новый транспорта попадет в категорию «М». На него будут учить в автошколах
Российские общественники предложили ввести права для вождения электросамокатов.
Как сообщил вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей «Комитет по защите прав автовладельцев» Александр Холодов, для вождения этого транспорта нужно сделать категорию водительских прав «M» в автошколах.
Он отметил, что некоторые люди вообще не знают правил дорожного движения. Вице-председатель предложил сделать онлайн-обучение, которое будет недорогим, передает Ura.ru.
Напомним, еще в 2019 году в Госдуме предложили обновить правила дорожного движения в связи с появлением такого транспорта, как сегвеи, электросамокаты и гироскутеры. В Национальном автомобильном союзе идею поддержали и призвали ввести «драконовские штрафы» для их владельцев.