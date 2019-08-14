Госдума настойчиво требует ПДД для сегвеев и электросамокатов

В Госдуме предложили обновить правила дорожного движения в связи с появлением такого транспорта, как сегвеи, электросамокаты и гироскутеры. В Национальном автомобильном союзе идею поддержали и призвали ввести «драконовские штрафы» для их владельцев.

За введение наказания выступил вице-президент союза Антон Шапарин. Он считает необходимым не только установить единые правила движения новых транспортных средств, но и внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся штрафов.

Шапарин считает, что люди на сегвеях или электросамокатах должны носить специальную экипировку. По его мнению, ездить по дорогам общего пользования этому транспорту не стоит. Соответствующее нововведение поддержат многие автолюбители, заявил он телеканалу «360».

«Необходимо ввести абсолютно драконовские штрафы для владельцев подобных транспортных средств, которые находятся на дорожном полотне, считая себя полноценными участниками дорожного движения», — отметил Шапарин.

С 6 августа в России увеличили штрафы за непропуск машины скорой помощи.