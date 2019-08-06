С 6 августа увеличены штрафы для водителей за непропуск скорой

Вступил в силу закон, ужесточающий наказание за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе врачей. Штраф за отказ предоставить скорой с мигалками и сиреной преимущество на дороге будет составлять от 3 до 5 тыс. рублей.

Прежде назначался штраф в размере до 500 рублей. За непропуск скорой предусмотрено и другое наказание – лишение прав сроком до одного года.

Вместе с повышенными штрафами вступили изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. С 6 августа вводится уголовная ответственность за недопуск врачей к пациенту. Если это повлечет тяжкий вред здоровью больного, то злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы, а если пациент умрет – до четырех. При отсутствии уголовного состава нарушителю грозит штраф 4-5 тыс. рублей, передает РБК.

Законопроект об ужесточении наказания за непропуск скорой был внесен в Госдуму после инцидента в 2017 году в Петропавловске-Камчатском. Там врачи не смогли вовремя добраться к пациенту, потому что дорогу врачам перекрыла иномарка. В результате 21-летний житель скончался.