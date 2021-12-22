Новый штамм коронавируса повысил риски полёта на самолётах
Распространение южноафриканского штамма коронавируса «омикрон» ощутимо повысило риск заразиться в салоне самолёта. Об этом со ссылкой на медицинского советника Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) сообщило агентство Bloomberg.
«Каким бы ни был риск [заразиться коронавирусом в самолете] при „дельте”, мы предполагаем, что он увеличился в два-три раза с омикроном», — сообщил советник IATA Дэвид Пауэлл.
При этом эксперт отметил, что полёты в бизнес-классе могут оказаться более безопасными, поскольку расстояние между креслами пассажиров больше, чем в классе «эконом», передаёт Bloomberg.
Ранее стало известно, что южноафриканский штамм все-таки может привести к летальным исходам. Такие случаи были зафиксированы в двух странах. Подробнее в нашем материале.