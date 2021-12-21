«Омикрон» всё-таки убивает: первый случай смерти от штамма из ЮАР зафиксирован в Израиле
В Израиле впервые был официально зафиксирован летальный исход у пациента, который был заражен южноафриканским штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили израильские СМИ.
По данным радио Kan, инцидент произошёл 20 декабря. У умершего пациента 65-лет был диагностирован штамм «омикрон». При этом больной страдал фоновыми заболеваниями и был полностью вакцинирован, однако, после последней прививки прошло более полугода, передаёт «ТАСС».
Несколькими часами ранее информация о первой в США смерти пациента с «омикроном» поступала из штата Техас. Там жертвой стал мужчина 50 лет, который не был вакцинирован.
Отметим, ранее эксперты высказывали мнение, что южноафриканский штамм может оказаться «полезным» в борьбе с пандемией коронавируса. Он быстро распространяется, но переносится без тяжелых симптомов и показывает невысокую, в сравнении с предыдущими вариантами, смертность. Таким образом люди могут переболеть и получить иммунитет, с относительно небольшим риском тяжелой болезни. Между тем, глава Роспотребнадзора РФ призвала пока не сильно надеяться на «омикрон» и его свойства.