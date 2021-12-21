Роспотребнадзор: признавать в «омикроне» спасителя от коронавируса пока рано
Южноафриканский штамм коронавируса «омикрон» пока малоизучен. Несмотря на мнение о том, что он может дать иммунитет и при этом представляет относительно невысокий риск развития тяжелой болезни, обнадеживаться рано. Об этом заявила главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Глава Роспотребнадзора напомнила, специалисты пока очень мало знают об «омикроне». Ученые отслеживают его поведение и ситуацию в странах, где этот вариант распространяется.
При этом Попова отметила, что в ЮАР, где вариант «омикрон» появился, ситуация с заболеванием стабилизируется. Тем не менее пока судить об опасности этого варианта рано.
«Но обнадеживаться, конечно, еще рано», — приводит её слова РИА «Новости».
«Омикрон», может быть, и станет неким спасительным вариантом для человечества, но сейчас Роспотребнадзор делает всё, чтобы не допустить ухудшения эпидобстановки в стране, добавила Попова.