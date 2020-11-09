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Новые ограничения в Подмосковье: блокировка соцкарт и дистанционное образование

Артем Денисов
9 ноября, 2020 23:03
2 мин
маска
Фото: pixabay.com

В Подмосковье вводят новые ограничительные меры из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Согласно документу, гражданам старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями до 29 ноября продлили режим самоизоляции - их социальные карты будут заблокированы.

С 16 ноября по 29 ноября средние профессиональные заведения и вузы переведут своих студентов на дистанционное обучение - учащимся блокируют социальные проездные. В Подмосковье приостанавливается деятельность полустационарных отделений для пожилых граждан и инвалидов организаций социального обслуживания.

Право бесплатного проезда получат волонтеры, помогающие больным на самоизоляции, сообщает РБК.

Тем временем, если количество больных коронавирусом в Москве, нуждающихся в госпитализации, не начнет снижаться, власти готовы ввести новые ограничения. В первую очередь, речь идет о «комендантском часе» для ресторанов, клубов и прочих развлекательных заведений.

темы
эпидемия
подмосковье
коронавирус
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