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Московские власти готовы ввести «комендантский час»

Лилия Караева
9 ноября, 2020 17:21
1 мин
Комендантский час
Restproperty.ru

Если количество больных коронавирусом в Москве, нуждающихся в госпитализации, не начнет снижаться, власти готовы ввести новые ограничения. В первую очередь, речь идет о «комендантском часе» для ресторанов, клубов и прочих развлекательных заведений.

Об этом сообщил чиновник в мэрии Москвы. По его словам, рассматривается сокращение рабочих часов развлекательных заведений вечером и ночью.

Собеседник «Открытых медиа», близкий к Администрации президента, тоже слышал о новых ограничениях для ресторанов. По его данным, рассматриваются два варианта - ограничение часов работы и введение во всех заведениях QR-кодов для посетителей.

В мэрии заявили, что пока власти руководствуются «теми мерами, что были приняты и озвучены».

Пока коды должны получать только посетители клубов и ресторанов, работающих с полуночи и до 6 утра. В середине октября сообщалось, что с 19 числа вход в клубы будет организован только по «ковидным» пропускам.

темы
Москва
коронавирус
ограничения
комендантский час
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