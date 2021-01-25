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Новейший управляемый снаряд для гаубиц получит спутниковую навигационную систему

Артем Денисов
25 января, 2021 00:22
2 мин
Артем Денисов
25 января, 2021 00:22
2 мин
снаряд
Фото: flickr.com

Провести испытания новейшего управляемого артиллерийского снаряда для гаубиц планируется в России.

Речь идет об опытном образце 152-миллиметрового управляемого осколочно-фугасного снаряда 3ОФ95. Он получит несколько вариантов головок самонаведения, а также инерциальную и спутниковую навигационные системы.

Сегодня ведутся работы по созданию линейки новых управляемых высокоточных снарядов повышенной дальности, в том числе - для применения в составе комплекса «Коалиция-СВ».

В настоящее время в России в самоходных артиллерийских установках используется снаряд «Краснополь», способный поражать с высокой точностью цели на дальности до 25 километров. Его использовали в Сирии для уничтожения террористов, сообщает РИА «Новости».

В 2019 году в ходе строительных работ на северо-западе Москвы был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Снаряд был найден неподалеку дома номер 10 на улице Народного Ополчения.

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оружие
снаряд
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