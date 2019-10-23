Строители нашли в столице артиллерийский снаряд времен войны
В ходе строительных работ на северо-западе Москвы был обнаружен артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Сейчас место опасной находки оцеплено.
Как уточнили в экстренных службах, снаряд был найден неподалеку дома номер 10 на улице Народного Ополчения. Строители, обнаружившие артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров, вызвали на место происшествия саперов военной комендатуры, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Молдова намерена отправить в Россию около 20 тысяч тонн боеприпасов, оставшихся в Приднестровье после распада Советского Союза. Кишинев настаивает, чтобы Москва возобновила приостановленную в 2003 году утилизацию снарядов.
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